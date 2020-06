Was für ein niedliches Vater-Tochter-Duo! Seit über zwei Jahren sind Kylie Jenner (22) und Travis Scott (29) stolze Eltern einer Tochter. Trotz Trennung ziehen die beiden für ihr Kind stets am selben Strang. Vor allem der Rapper versucht, so oft es geht für seine kleine Stormi (2) da zu sein. Trotz wenig privater Einblicke hat er erst kürzlich wieder einen niedlichen Schnappschuss mit einem ganz besonderen Detail geteilt: Stormi und Travis rockten zusammen eine ähnliche Frisur!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der 29-Jährige ein paar Schnappschüsse auf seinem Instagram-Account. Auf einer dieser Momentaufnahmen ist auch sein Töchterchen präsent. Aber nicht nur die Tatsache, dass es sich um ein ziemlich rares Pic handelt, fiel den Fans auf – sondern vor allem der identische Hairstyle der beiden! Sowohl Travis als auch Stormi tragen auf diesem Bild geflochtene Zöpfe.

Doch nicht nur mit Papa Travis hatte die Zweijährige schon den einen oder anderen Twin-Moment. Auch mit ihrer Mutter hat Stormi die Insta-Community schon öfters im Partnerlook überrascht. So auch erst vor Kurzem wieder: In blauen Klamotten und Boots hatten die beiden ziemlich verschmust für die Kamera posiert.

enewsimage / ActionPress Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Juni 2020



