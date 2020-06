Kylie Jenner (22) bringt die Fan-Herzen mal wieder zum Schmelzen! Seit über zwei Jahren ist die Jüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern nun schon Mutter – Töchterchen Stormi Webster (2) ist seither ihr ganzer Stolz: Das Mama-Tochter-Duo sieht man fast ausschließlich im Doppelpack – und dabei gerne auch mal im süßen Partnerlook. Auch mit ihrem aktuellen Social-Media-Beitrag verzauberten Kylie und Stormi die Follower mit ihrem stylishen Cowboy-Look!

Howdy, Freunde! Mit ihrem neuesten Instagram-Posting entführte Kylie ihre Community in den Wilden Westen. Vor einer Holzhütte posiert die 22-Jährige in einem blauen Jumpsuit und knalligen orangefarbenen Boots mit Pfennigabsatz. Ihr Mini-Me kleidete sie in farblich und optisch ähnliches Outfit: Stormi trägt ein blaues Kleidchen mit braunen Cowboy-Stiefeln. "Sind im Wilden Westen aufgewacht", kommentierte Kylie diesen Schnappschuss.

Doch dieses niedliche Partnerlook-Pic ist nicht das Erste seiner Art: Ein absolutes Highlight der Twin-Look-Reihe ist Stormis Auftritt in einer Miniatur-Kopie von Kylies Met-Gala-Kleid. Im lila Kleidchen mit ganz viel Federschmuck, einer edlen silbernen Handtasche und einer ebenfalls fliederfarbenen Perücke löste Kylies Nachwuchs einen Sturm der Begeisterung bei der Fangemeinde der Kosmetik-Queen aus.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Mai 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und ihre Mutter Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Oktober 2019



