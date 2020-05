Was für eine süße Showeinlage von Stormi Webster (2)! Da alle Konzerte von Travis Scott (29) abgesagt wurden, steigt er nun, wie viele andere Künstler, auf Videoformat um und gibt Privatkonzerte von zu Hause aus. Der Hip-Hop-Künstler setzt jedoch noch einen drauf und startet eine Kooperation mit dem Onlinespiel "Fortnite": Zwei Tage lang konnten die Fans dort das virtuelle Spektakel verfolgen. Alle waren hin und weg – allerdings eher wegen Travis' Tochter Stormi!

Am Donnerstag gab der Veranstalter auf Twitter bekannt, dass bereits am ersten Tag 12,3 Millionen Spieler an dem Onlineevent "Astronomical" teilnahmen – unter den Zuschauern waren auch Freundin Kylie Jenner (22) und ihr Töchterchen. Die kleine Stormi schien sich allerdings nicht so ganz für den Auftritt ihres Papas zu interessieren. Zwar applaudierte sie ihm kurz begeistert zu, gleich darauf bat sie jedoch darum, einen Film schauen zu dürfen. Das Publikum war ganz begeistert von der süßen Maus und kommentierte die Liveübertragung mit vielen Herz-Smileys. Kurz danach konnten die Fans dann auf dem Instagram-Kanal von Travis sehen, dass der Frechdachs sich einfach den Controller geschnappt hat: "Stormi hat übernommen. Bin in einer Sekunde zurück."

Erst vor Kurzem hat das Paar bekanntgegeben, dass es wieder zusammen sei. Zwar soll es sich hierbei mehr um eine "Freundschaft plus" handeln, jedoch wohnen sie wieder in einem Haus und daten niemand anderen.

Getty Images Travis Scott bei einem Auftritt im November 2019

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, August 2019



