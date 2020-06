Was für ein herzliches Foto von Prinz Charles (71) und seinem Sohn Prinz William (38)! Am heutigen Sonntag feiern die Briten Vatertag – der Feiertag zu Ehren der Papas scheint auch bei den Royals ein wichtiges Datum im Kalender zu sein: William, der heute noch dazu seinen Geburtstag feiert, stellte das eindrucksvoll unter Beweis, indem er mehrere neue Bilder mit seinen Kindern postete. Aber auch sein eigener Papa kommt nicht zu kurz: Ein Bild mit dem 71-Jährigen verzückt jetzt das Netz!

"Alles Gute zum Vatertag!", ist unter dem Instagram-Foto der beiden Thronfolger zu lesen. Entstanden ist der Schnappschuss, auf dem sich Charles an die Schulter seines ältesten Sohnes anlehnt, im vergangenen Dezember in Sandringham. Abgelichtet hat die beiden keine Geringere als Williams Frau, Herzogin Kate (38). So innig hat man die beiden eher selten gesehen: Bei öffentlichen Auftritten halten sie sich gemäß der royalen Etikette mit Gesten der Zuneigung vornehm zurück. Umso schöner, dass die fast 12 Millionen Follower nun einen so privaten Einblick bekommen. Auch Kate teilte ein süßes Foto mit ihrem Papa – darauf ist sie noch ein kleines Mädchen, das auf dem Schoß von Michael Middleton (70) sitzt.

Charles ist zudem in der schönen Lage, dass auch er seinem Papa einen Vatertagsgruß schicken kann: Der Brite postete seinerseits ein Bild mit Prinz Philip (99) aus dem Jahr 1951 – damals war er noch ein kleiner Fratz, der auf dem Foto von ihm auf dem Arm gehalten wird. "Egal ob du ein Vater, ein Papa, ein Papi oder Paps bist: einen schönen Vatertag!", steht unter der niedlichen Familienimpression.

Getty Images Prinz William im Juni 2020

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles

Getty Images Prinz Charles, Prinz Philip, Prinzessin Anne und Queen Elizabeth II., 1951



