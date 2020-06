Felix von Jascheroff (37) überrascht seine Fans mit neuer Musik! Seit 2001 steht der Schauspieler für Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera – in jungen Jahren hatte der "John Bachmann"-Darsteller jedoch auch seine Leidenschaft zur Musik entdeckt. Vor rund einem Jahr startete der Berliner daher mit seinem Freund ein DJ-Projekt, mit dem sie zwei Singles veröffentlichten. Jetzt will der Musikfan allerdings auch allein durchstarten: Unter dem Künstlernamen JASH bringt Felix seine eigene Single auf den Markt!

Mit dem Song "Danke für Nichts" lässt Felix seine Vergangenheit hinter sich – im März dieses Jahres trennte sich der Sänger nämlich von seiner Exfrau Bianca. Das Lied vermittelt durch seine dunklen Bässe und die clubtauglichen House-Beats zwar ordentlich Partystimmung, transportiert aber auch eine besonders emotionale Message – durch das Schreiben des Textes startete der 37-Jährige in einen neuen Lebensabschnitt und will anderen Menschen in schweren Situationen Mut und Kraft schenken.

Felix' Stimme ist in seinem neuen Hit allerdings nicht zu hören. Stattdessen holte er sich dafür Unterstützung von einer ganz besonderen Künstlerin: Joelina Drews (24)! Die Tochter des Königs von Mallorca, Jürgen Drews (75), übernimmt den Vocal-Part der Single.

