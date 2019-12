Na, ob Felix von Jascheroff (37) demnächst selbst im Mauerwerk auflegen wird? Eigentlich ist der Schauspieler vor allem für seine GZSZ-Rolle bekannt. Schon seit Jahren ist er als Club-Besitzer John Bachmann nicht mehr aus der Serie wegzudenken. Neben der Schauspielerei hat der Zuschauerliebling aber auch noch ein anderes Standbein am Start. Felix ist unter die Musiker gegangen und brachte am Freitag gemeinsam mit Carsten Michel (43) alias MICAR seine eigene Single heraus.

MICAR & JASH nennt sich das DJ-Duo, das schon seit Wochen zusammen an den Turntables steht und gemeinsam an musikalischen Projekten feilt. Und die Schufterei hat sich bezahlt gemacht – denn am 13. Dezember feierte der erste Song der beiden mit dem Titel "Rise Again" Release. Dabei soll es aber nicht bleiben: Felix und Carsten machen ab sofort zusammen die Clubs unsicher – vielleicht ist ja sogar ein Besuch im Kolle-Kiez drin?

Oder müssen sich die Fans womöglich Sorgen machen, dass der 37-Jährige seinen Serien-Charakter jetzt den Rücken kehrt? "Ich stehe seit Jahren für GZSZ vor der Kamera und habe dort meinen Hauptjob, aber wenn ich früh genug Bescheid weiß, dass ich für die Musik irgendwo hinreisen darf, dann kann ich mir da auch etwas Luft einbauen [...]. Das klappt gut und lässt sich super vereinbaren", gab Felix, der tatsächlich schon seit seinem 16. Lebensjahr als DJ auflegt, im Bild-Interview Entwarnung.

Mattias Krüger-Pillath DJ-Duo MICAR & JASH

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff

MG RTL D / Bernd Jaworek Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

