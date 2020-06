Die frischgebackene Zweifach-Mama Bekah Martinez hat jetzt alle Hände voll zu tun! Die ehemalige US-Bachelor-Kandidatin wurde am vergangenen Freitag zum zweiten Mal Mutter – nach einem kleinen Mädchen namens Ruth, bekamen sie und ihr Partner Grayston Leonard jetzt einen Jungen. Einen Namen für den Knirps soll das Paar zwar noch nicht haben, einen privaten Einblick in den Familienalltag gab es aber schon: In einem neuen Clip stillt Bekah ihre Kinder gleichzeitig!

"Falls ihr euch gewundert hat, wie das mit dem Stillen jetzt läuft", kommentierte die 25-Jährige das Video in ihrer Instagram-Story. Darin ist zu sehen, wie die Einjährige dazukommt, als der Säugling gestillt wird und eine Brust für sich in Anspruch nimmt. Bekah quittierte die Aktion mit einem kleinen Grinsen – die ersten Mahlzeiten in seinem Leben nimmt ihr Sohn also schon zusammen mit seiner Schwester ein.

Bekah ist in der Influencer-Welt nicht allein damit, dass sie ihr 16 Monate altes Kind noch nicht abgestillt hat. Auch Janni Kusmagk (29) genießt es, ihre beiden Kids weiterhin zu stillen – und das auch ganz offen auf Social Media zu zeigen. Das brachte ihr schon eine Menge kritischer Kommentare ein. An ihr prallt die Meinung im Netz allerdings ab, die Blondine postet nach wie vor gerne Still-Bilder: "Lasst Liebe weiterhin aus euch strahlen, denn diese Liebe werden eure Kinder für immer in sich tragen", ermutigt Janni ihre Follower.

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrer Tochter im Juni 2020

Instagram / bekah Bekah Martinez, Reality-TV-Star

Instagram / jannihonscheid Yoko, Emil-Ocean und Janni Kusmagk



