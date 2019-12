Janni Kusmagks (29) Kinder tanken mal wieder Milch bei Mama – und zwar gleichzeitig! Erst im Sommer wurden die Surferin und ihr Ehemann Peer (44) zum zweiten Mal Eltern: Nach Söhnchen Emil-Ocean (2) erblickte nun auch Töchterchen Yoko das Licht der Welt. Seitdem legt sich das Pärchen ganz schön ins Zeug, den beiden Sprösslingen gleich viel Liebe zukommen zu lassen – und das gelingt Janni sogar beim Stillen: Sie lässt ihre zwei Lieblinge gleichzeitig an ihre Brust!

Auf Instagram lieferte die 28-Jährige nun mal wieder einen verdammt ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Mami – dazu gehört natürlich auch, dass sie das Geschwister-Duo mit ausreichend Nahrung versorgt. Die zwei nuckeln gediegen an Jannis Brust. Schon mit acht Monaten habe ihr Großer an einer Banane genagt, was ihm eine neue Welt voller Geschmäcker und Konsistenzen eröffnete, schrieb die Blondine dazu. "Dennoch braucht er noch immer auch ganz viel Mama und ganz viel Brust und das ist völlig okay", lauten ihre Worte weiter.

Ob Yoko auch mit acht Monaten was essen wird, fragte sie außerdem in die Runde. "Mein Gefühl sagt mir, dass sie diese intensive Nähe nicht so lange brauchen wird wie ihr Bruder. Doch ich kann falsch liegen", beantwortete sie ihre Frage selbst. Ihrer Meinung nach habe jedes Baby eben sein eigenes Tempo und das sei auch völlig in Ordnung so.

Instagram / cindyu.kayfotografie Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

Instagram / jannihonscheid Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

Instagram / jannihonscheid Yoko und Janni Kusmagk im November 2019

