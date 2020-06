Und schon wieder ist die kleine Familie von Bekah Martinez gewachsen! Nachdem sie in der US-Version des Bachelors vergeblich nach der großen Liebe gesucht hatte, fand sie ihr Glück schließlich in ihrem Freund Grayston Leonard. Im Februar 2019 bekamen die Turteltauben dann ihr erstes Kind – schon neun Monate darauf verkündete die Beauty dann bereits ihre zweite Schwangerschaft. Jetzt sind sie offiziell zu viert: Bekah und Grayston sind wieder Eltern geworden!

"Er ist da!", verkündete die 25-Jährige jetzt voller Stolz auf Instagram und enthüllte dann ein paar Details zu ihrer Hausgeburt: "Er wurde glückselig in unserem Wohnzimmer geboren, am 19. Juni um 2:52 Uhr. Er wiegt drei Kilogramm", berichtete Bekah weiter. Doch wie heißt der kleine Mann denn nun? "Wir haben noch keinen Namen", gab die Zweifachmama zu und witzelte: "Namensvorschläge sind willkommen."

Zusätzlich veröffentliche Bekah auch schon ein süßes erstes Babyfoto, auf dem ihre erstgeborene Tochter Ruth ihren kleinen Bruder inspiziert. Außerdem gab die Ex-Bachelor-Kandidatin ihren Fans einen kleinen Eindruck von ihrer Hausgeburt: Die Mama bekam ihr Kind in Anwesenheit einer Hebamme und ihres Partners in einem Wasserbecken, das mitten in ihrem Wohnzimmer stand. Besonders bewegend ist dabei der verliebte Blick, den Bekah ihrem neugeborenen Baby zuwirft.

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrem Partner und der gemeinsamen Tochter

Instagram / whats_ur_sign Bekah Martinez, ehemalige "The Bachelor"-Kandidatin

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrer Tochter und ihrem Freund



