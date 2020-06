Clemens Löhr (52) meldet sich nach seinem GZSZ-Aus erstmals im Netz zu Wort! In der Freitag-Folge verabschiedete der Schauspieler sich nach elf Jahren von der Vorabend-Serie. Seine Rolle Alexander Cöster starb auf dramatische Weise den Serientod, indem er tödlich von einem vorbeirasenden LKW erfasst wurde – ein Schock für die Fans. Mit dankenden Worten richtete Clemens sich jetzt an seine Community.

Breit grinsend blickt Clemens seine Follower auf seinem neuen Instagram-Bild an und schreibt: "Meinen Alex (einfach) so 'gehen' zu lassen, ist mir bestimmt nicht leicht gefallen und ich werde mir einen feinen kleinen Teil von ihm immer in mir bewahren." Es sei jedoch an der Zeit gewesen für ihn weiterzuschauen. Die geschockten Reaktionen der Zuschauer sind aber auch den 52-Jährigen nicht entgangen. "Sorry für die Heftigkeit des Abgangs! Alex geht – (fast) entgegen seiner Art – mit Knall und Fall", entschuldigte er sich.

Komplett kehrt Clemens GZSZ aber nicht den Rücken. Er wird zukünftig Regie bei der Daily führen. Die vielen lieben Wünsche seiner Follower für diese neue Aufgabe freuten den gebürtigen Frankfurter sehr: "Bin schwerst bewegt und dankbar. Ihr seid die Besten!" Den Zuschauern dagegen wünscht er viel Kraft und Taschentücher für die kommenden Folgen.

