Claudia Norberg (49) macht sich Gedanken um das Wohl ihrer Tochter Adeline Norberg! Am vergangenen Wochenende gaben sich Claudias Ex-Mann Michael Wendler (48) und dessen neue Partnerin Laura (19) das Jawort. Zum Ärger der Blondine tragen die Eheleute nun den gleichen bürgerlichen Nachnamen wie sie – Norberg. Doch nicht nur die Entscheidung der Namenswahl und die neuen Familienverhältnisse machen die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin unglücklich: Claudia sorgt sich auch um ihren gemeinsamen Nachwuchs mit dem Schlagersänger!

"Dass meine Tochter das alles miterleben muss, tut mir als Mutter sehr leid", teilte Claudia ihrer Community via Instagram mit. Die 18-Jährige habe nichts damit zu tun, dass Laura den gleichen Namen angenommen hat. Dennoch befürchtet Claudia schwere Folgen für die Teenagerin: "Sie durchlebt im Moment auch sehr schwierige und orientierungslose Zeiten, da sie in zwei verschiedenen Welten lebt", erklärte die 49-Jährige und beschreibt damit die Situation mit zwei Wohnorten bei dem jeweiligen Elternteil von Adeline.

"Das habe ich nie für sie gewollt. Sie bekommt durch die neue familiäre Situation so viele Einflüsse", gestand Claudia in ihrem ehrlichen Statement. Im weiteren Verlauf des Beitrags bittet die TV-Bekanntheit sogar ihre Follower, ihrer Tochter in dieser schweren Phase beizustehen, damit Adeline nicht den richtigen Weg aus den Augen verliere.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, Unternehmerin

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg (li.) neben ihrer Mutter Claudia, 2019



