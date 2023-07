Nur noch privat: Adeline Norberg löscht Instagram-Profil

Adeline Norberg (21) kehrt der Öffentlichkeit wohl den Rücken! In letzter Zeit wurde es still um die Tochter von Schlagersänger Michael Wendler (51) und Claudia Norberg (52). Die Mutter der Blondine kommt gerade wieder von ihrer zweijährigen Social-Media-Abstinenz zurück, indem sie Fotos ihrer Villa postet, die sie vermietet. Adeline will sich jedoch weiter zurückziehen: Sie deaktiviert ihren Account auf Instagram und ist ab sofort nur noch mit einem privaten Profil unterwegs.

Bei Instagram folgten dem Promi-Spross mehrere tausend Menschen. Das scheint der Blondine jedoch egal zu sein. Sie löscht ihr offizielles Profil und erstellt kurzerhand ein neues privates. Diesem dürfen nur ausgewählte Personen folgen – unter anderem Laura Müller (22).

Nach der Geburt ihres Halbbruders Rome Aston war sie jedoch noch aktiv. "Von jetzt an bis ans Ende unserer Tage werde ich immer hier sein, um euch zu helfen, zu führen und zu beschützen", versprach die 21-Jährige unter einem Beitrag von Laura. Außerdem stellte sie klar: "Denk dran, ich werde immer für dich da sein. Auch wenn wir meilenweit voneinander entfernt sind, ich liebe dich von ganzem Herzen!"

Anzeige

Instagram / adelinenorbergofficial Michael Wendler mit Tochter Adeline Norberg

Anzeige

Instagram / adelinenorbergofficial Adeline Norberg im Juli 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Adeline Norberg und Laura Müller im November 2019 in Cape Coral

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de