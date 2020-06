Das Drama um ihre Nachnamen reißt nicht ab! Michael Wendler (47) und seine Laura (19) hatten es zwar schon angekündigt, trotzdem war bis zum Schluss nicht sicher, ob sie es wirklich durchziehen würden: Die Influencerin hat mit der Heirat des Schlagersängers seinen bürgerlichen Nachnamen angenommen – Norberg. Dieser Name ist jedoch nicht sein Geburtsname, sondern der seiner Ex-Frau Claudia (49), die ganz und gar nicht begeistert von der Aktion ist. Wie Claudia wohl auf die Nachricht reagiert hat, dass ihre Nachfolgerin jetzt offiziell Laura Sophie Norberg heißt?

Zwar teilt die Ex-Dschungelcamperin in ihrem Instagram-Statement nicht direkt gegen die frischgebackenen Eheleute aus, dafür aber zwischen den Zeilen. "Auf diesem Wege möchte ich mich ganz herzlich für eure vielen lieben Nachrichten und den damit verbundenen Zuspruch in Bezug auf meinen Nachnamen bedanken", richtete Claudia sich an ihre Fans. "Ihr schenkt mir dadurch viel Kraft!", betonte sie weiter. Mehr sagte sie nicht zu dem Thema – doch das muss sie wohl auch nicht.

Kein Wunder, dass ihre Fans der 49-Jährigen tröstende Worten zukommen ließen – Claudia hatte keinen Hehl daraus gemacht, wie entsetzt sie allein von der Vorstellung war, Laura könnte ihren Nachnamen tragen. Das Ganze ging sogar so weit, dass die Blondine ihren Verflossenen und dessen junge Partnerin in einem offenen Brief anflehte, es nicht zu tun. Warum sie es im Endeffekt trotzdem gemacht habe? Michael wollte unbedingt weiterhin wie seine Tochter Adeline Norberg heißen.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

ActionPress Claudia Norberg im Oktober 2019 in Oberhausen

TVNOW Claudia Norberg kurz nach ihrem Dschungel-Auszug



