Auf diesem Throwback-Foto ist Caro Robens kaum wiederzuerkennen! Die derzeitige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin fällt vor allem durch zwei Dinge sofort auf: Zum einen zieht sie mit ihren stählernen Muskeln alle Blicke auf sich – zum anderen ist ihre Frisur unverkennbar: Die Blondine trägt nämlich einen Sidecut. Doch wie ein alter Schnappschuss beweist, stand der Goodbye Deutschland-Star nicht immer auf diesen punkigen Look!

Auf ihrem Instagram-Account erinnert sich Caro an einen Ägypten-Urlaub zurück: Für das Foto hatten sie ihr Mann Andreas damals gemeinsam in die Kamera gelächelt. Während er sich seit der Aufnahme optisch kaum verändert hat, hat die Bodybuilderin heute nur noch wenig Ähnlichkeit mit ihrem damaligen Ich: Früher hatte sie mit einer wilden Lockenmähne auf einen eher mädchenhaften Look gesetzt – und auch ihr Körper war damals offenbar noch längst nicht so durchtrainiert wie heute.

Caros krasse Transformation lassen natürlich auch ihre Fans nicht unkommentiert: "Hattest irgendwie mehr Haare. Sieht gut aus!", schreibt beispielsweise ein Follower. Ein anderer betont, wie sehr ihm der feminine Look gefalle: "Sehr weiblich, weich, schön!"

Instagram / caroline_andreas_robens Bodybuilderin Caro Robens im Mai 2020

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens im Mai 2020

Instagram / caroline_andreas_robens TV-Star Caro und Andreas Robens im Mai 2020



