Caro Robens polarisiert – immer und immer wieder! Tattoos, radikale Frisurenveränderungen und exzessives Training sind zum Markenzeichen des Goodbye Deutschland-Stars geworden. Mit ihrer Wandlung von der kurvigen Bardame zur stählernen Bodybuilderin musste Caro jedoch viel Kritik einstecken. Von ihrer Leidenschaft für Körperkunst lässt sie sich aber nicht abbringen. Im Netz teilt die Muskelfrau jetzt ihre krasse Body-Verwandlung des vergangenen Jahres und verkündet: Es geht wieder los!

Auf Instagram postete Caro eine Collage aus drei Fotos. Ganz links ein Bild von Januar 2018: Damals wog sie 71,8 Kilo und trug ihre Haare noch raspelkurz. In der Mitte – nur sechs Monate später – ist Caro bei einem Bodybuilding-Wettbewerb zu sehen, die sehnigen Muskeln sind deutlich zu erkennen. Nur noch 53 Kilo wog sie zu diesem Zeitpunkt! Aktuell (rechts) trägt sie ihre blonden Haare lang, wofür sie von Fans schon viele Komplimente geerntet hat, und wiegt fast wieder so viel wie vor einem Jahr (71,4 Kilo). Dazu schreibt sie: "Seit gestern ist es wieder so weit. Die harte Diätzeit hat begonnen, das Schlemmen und genießen ist vorbei."

Ob sie es wieder schafft, knapp 18 Kilo abzunehmen? Die TV-Auswanderin bleibt optimistisch: "[…] Ich bin mir ganz sicher, dass es zu schaffen ist und es sich vor allem lohnen wird."

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens "Goodbye Deutschland"-Star Caro Robens zeigt ihre Body-Transformation

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Caro Robens, TV-Gesicht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de