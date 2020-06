Wie romantisch Offset (28) doch ist! Der Rapper und seine Frau Cardi B (27) haben anlässlich des amerikanischen Vatertags in einem Restaurant in Los Angeles ihren Abend mit Familie und Freunden verbracht. Der "Bad and Boujee"-Interpret hat an diesem besonderen Tag einen Grund zu feiern, da er und seine Liebste stolze Eltern der kleinen Kulture Kiari Cephus sind. Offset nutzte seinen eigenen Ehrentag, um die Mutter seines Kindes mit einem riesigen Blumenstrauß zu überraschen.

Cardis Look für den Abend war ein absoluter Hingucker: Neben ihrem hautengen grünen Kleid und einer passenden Tasche, fiel sie vor allem auch durch ihre rote Haarmähne auf. Doch beim Verlassen des Ladens stach nicht nur Cardis Outfit ins Auge, sondern der XXL-Blumenstrauß, den sie trug. Ganz stolz präsentierte sie den Fotografen ihr großes Geschenk, welches so enorm war, dass sogar ihr Gesicht verdeckt wurde. Auch Töchterchen Kulture zeigte sich glücklich mit einer Rose in ihrer Hand.

Doch so harmonisch verlief Cardi B und Offsets Ehe nicht immer: Ende 2018 machte das Paar ihre Trennung aufgrund einer angeblichen Affäre seitens des Rappers bekannt. Damals hatte die "Bodak Yellow"-Interpretin ihren Follower auf Instagram mitgeteilt, dass ihre Beziehung einfach nicht mehr funktionieren würde – kurze Zeit später hatten die beiden jedoch wieder zueinander gefunden.

MEGA Cardi B, Rapperin

MEGA Offset und Cardi B

Getty Images Cardi B und Offset



