Ein tolles Foto mit einer wichtigen Botschaft! Vor rund drei Wochen brachte TikTok-Star Julita (21) ihr zweites Kind zur Welt: Seitdem dreht sich alles um den kleinen Leonardo. Nur kurze Zeit später zeigte sie auch schon in einem Tanzvideo ihren unglaublichen After-Baby-Body – und gab zu, ihren kugelrunden Bauch irgendwie zu vermissen. Nun postete sie ein neues Bild von sich, mit dem sie sich für mehr Body-Positivity starkmacht!

Auf Instagram meldete sich die frischgebackene Zweifach-Mama mit einem heißen Schnappschuss von sich in einem sexy roten Bikini. Dass sie vor gar nicht allzu langer Zeit noch einen kleinen Knirps in sich getragen hat, war darauf nicht mehr zu erkennen. Dennoch habe sich ihr Körper mit den Schwangerschaften sehr verändert: "Ich hab ein wenig Cellulite, hin und wieder mal ein paar Pickel, ich habe Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkeln, meinem Po und unterhalb meiner Brüste." Das findet die Netz-Bekanntheit aber überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil: "Ich bin seit der zweiten Schwangerschaft/Geburt sehr im Reinen mit mir selbst, da ich einfach nur dankbar und stolz auf meinen Körper bin!"

Auch die Fans der 21-Jährigen sind mehr als begeistert – sowohl von ihrer traumhaft schönen Figur, als auch der Message dieses Bildes. Viele bezeichnen sie als "wunderschön" oder "Du Hübsche". Ein Follower stimmte ihr außerdem zu: "Jeder darf zu seinem Körper stehen und stolz darauf sein."

Instagram/julia.schule_official TikTok-Star Julita, Juni 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita, Netz-Bekanntheit

Instagram / julia.schulze_official Julita mit ihrem Sohn Leonardo



