Theresia Fischer (28) stand schon immer auf ältere Männer. Vor einem Jahr gab sie ihrer großen Liebe Thomas Behrend das Jawort. Auch heute ist das Ehepaar noch glücklich – und das, trotz eines Altersunterschieds von 28 Jahren! Thomas ist jedoch nicht der erste deutlich ältere Mann, mit dem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine Beziehung hatte: Mit 14 Jahren hatte Theresia einen 30 Jahre alten Partner.

Das verriet die 28-Jährige ihren Followern in einem TikTok-Video und kassierte prompt Kritik für diese Offenbarung. In einem weiteren Clip erklärte Theresia, warum diese Beziehung jedoch nicht illegal war und berief sich dabei auf das Gesetz: "Personen unter 14 Jahren gelten im deutschen Strafrecht als Kinder. Jeglicher *** mit ihnen ist strafbar. Würde dagegen der 50-jährige Vater des Freundes mit der Kraft Gesetz zwangsabstinenten 14-Jährigen schlafen, dann wäre das laut deutschem Gesetz völlig in Ordnung." Denn wie es sich bei Personen ab dem 14. Lebensjahr verhalte, sei nicht eindeutig geregelt.

Die Kritik, die sie unter ihrem Video bekommen hat, kann Theresia offenbar nicht so ganz verstehen. Nachdem sie den Gesetzesauszug vorgelesen hatte, zuckte sie nur mit den Schultern und sagte: "Ich war nur ehrlich."

Anzeige

Instagram / theresiafischer Thomas Behrend und Theresia Fischer

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Theresia Fischer, Model

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Ex-GNTM-Beauty



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de