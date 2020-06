Barbara Meier (33) genießt die letzten Wochen vor der Ankunft ihres Sprösslings. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Ehemann Klemens Hallmann dürfen schon bald ihre Tochter in die Arme schließen. Doch bevor die beiden die traute Zweisamkeit gegen das Eltern-Dasein eintauschen, gönnen sie sich noch einmal schöne Stunden am Meer. Dort lässt die Bald-Mami nicht nur die Seele baumeln – sondern auch bezaubernde Bilder mit Babybauch von sich schießen!

Die rothaarige Schönheit hat den Babyglow – sie scheint sich einfach unheimlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Auf dem neusten Schnappschuss aus dem Urlaub posiert sie ganz lässig an einer Steinmauer und streckt dabei auch stolz ihre Körpermitte in die Kamera. Durch ein enges hellgelbes Kleid setzt sie ihre Rundungen bestens in Szene. "Freue mich schon, wenn ich irgendwann unserer Kleinen solch schöne Orte zeigen kann", freut sich Barbara unter dem Foto.

Und allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis Barbaras Engelchen zur Welt kommt. In ihrem Schwangerschafts-Ankündigungspost verriet sie, dass sie ihr Mädchen im Sommer entbinden werde.

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2020

Wünscht ihr euch weitere Bilder aus Barbaras Babymoon? Ja, unbedingt! Nein, muss nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de