Barbara Meier (33) gibt ein ehrliches Update zu ihrem Gewicht. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin verkündete im Februar überglücklich, dass sie und ihr Ehemann zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Die beiden werden Eltern einer Tochter. Während die rothaarige Schönheit in den ersten Monaten ihr Bäuchlein noch gut kaschieren konnte, zeigt sie nun voller Stolz ihre Babykugel. Doch wie fühlt sich Barbara aktuell eigentlich mit ihrer wachsenden Körpermitte? Das verrät die Autorin jetzt und offenbart zudem, wie viel sie in der Schwangerschaft bereits zugenommen hat!

"Bislang sind es sieben [Kilo, Anm. d. Red]", offenbart Barbara im Bunte-Interview. Auch wenn die Beauty aktuell auf der Waage ihr Höchstgewicht erreiche, würde sie sich über die Extrapfunde absolut keine Gedanken machen. "Ich bin zum ersten Mal so richtig im Reinen mit mir und meinem Körper. Ich bewerte meine Figur nicht mehr und akzeptiere sie. Ich fühle mich wohl", erklärt sie. Obwohl die Schauspielerin sich nun viel mehr Kohlehydrate gönnen würde und auch mal abends mit kleinen Leckereien sündigt, hat sie das Gefühl, dass sie lediglich am Bauch zunimmt. "Ich hab sogar das Gefühl, ich bin im Gesicht schlanker geworden", plaudert sie aus.

Ihr Liebster Klemens Hallmann stimmt seiner Gattin in diesem Punkt zu: "Er sagt immer, von vorne und von hinten würde man gar nicht erkennen, dass ich schwanger bin. Von der Seite findet er diesen Riesen-Bauch dann wahnsinnig lustig", schmunzelt die werdende Mama.

