Pamela Reif (23) hat allen Grund zur Freude! Die Sportlerin hat sich durch ihre beliebten Workout-Videos einen großen Namen in der Fitness-Branche gemacht. Sie motiviert ihre zahlreichen Fans am Ball zu bleiben – und dazu veröffentlichte sie bereits mehrere Kochbücher, um auch ihre eigenen gesunden Rezepte zu teilen. Das kommt bei den Usern anscheinend sehr gut an. Jetzt freute sich Pamela über sage und schreibe sechs Millionen Follower!

Auf Instagram postete die 23-Jährige ein lustiges Video von sich: Mit zwei aufgeblasenen Ballons, die die Form einer sechs haben, tanzte sie wild herum. "Ich gehe mit den sechs Millionen ganz gelassen um", betitelte sie die lustige Aufnahme. Sie sei dankbar, dass sie durch ihre Arbeit – sei es ihr intensives Sportprogramm, glückliche Ausstrahlung oder auch ihr Podcast – viele Personen inspiriere. "Danke für euer Interesse an dem, was ich sagen möchte", schrieb sie dazu.

Vor allem durch die aktuelle Gesundheitslage sei ihre Community gewachsen. "Wir sind während der Quarantäne viel kräftiger geworden (unsere Muskeln und auch unsere Verbindung über die sozialen Medien)", scherzte Pam. Im April knackte die Blondine erst die Fünf-Millionen-Marke auf Instagram. Somit hat sie in nur wenigen Wochen über eine Million User mehr von sich überzeugt.

Instagram / pamgoesnuts Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Juni 2020

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Influencerin



