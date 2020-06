Jetzt hat der derzeit gefährliche Virus auch Novak Djokovic (33) erwischt! Erst vor wenigen Wochen war der Tennisprofi für sein selbst organisiertes Turnier stark kritisiert worden – und das aus folgendem Grund: Bei der sogenannten Adria-Tour in Serbien und Kroatien sollen die aktuell vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten worden sein. Nun scheint der Sportler die schweren Folgen am eigenen Leib zu spüren bekommen: Novak wurde positiv auf Covid-19 getestet!

"Ich werde mich nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und den Test in fünf Tagen wiederholen", teilte Novak in einem öffentlichen Statement auf seiner Website mit. Auch seine Ehefrau Jelena sei erkrankt. Ob die Infektion in Zusammenhang mit dem vorherigen Turnier steht, ist bisher allerdings unklar.

Doch nicht nur Novak ist innerhalb der vergangenen Tage am Virus erkrankt – auch die Ergebnisse seiner Tennis-Kollegen Grigor Dimitrow, Borna Coric und Viktor Troicki fielen positiv aus. Der Test beim deutschen Tennisstar und Freund von Ex-GNTM-Girl Brenda (26), Alexander Zverev (23), der ebenfalls am Turnier teilnahm, fiel hingegen negativ aus.

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, Profisportler

Anzeige

Getty Images Novak Djokovic, Tennisprofi

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev, Tennisprofi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de