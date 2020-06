Novak Djokovic (33) wurde von seinen Gefühlen überwältigt. Das Tennis-Ass rief vor Kurzem das Turnier Adria Tour 2020 ins Leben. Alle Einnahmen des Wettbewerbs sollen verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Am Sonntag stand er selbst in seiner Heimat Serbien auf dem Platz und trat gegen Alexander Zverev (23) an. Als klar war, dass er das Turnier verlassen muss, brach Novak in Tränen aus – der Grund dafür soll allerdings nicht sein Ausscheiden sein!

Obwohl Novak sein Match gegen Alexander gewann, reichte es am Ende nicht für den Einzug ins Finale. Dort treffen nun der Serbe Filip Krajinovic und Österreicher Dominic Thiem aufeinander. Nach seinem Spiel gegen Alexander fing der 33-Jährige auf dem Platz vor den etwa 4.000 Zuschauern plötzlich an zu weinen. Auf der offiziellen Website des Turniers erklärte Novak seinen Tränenausbruch so: "Ich weine nicht, weil ich aus dem Turnier geflogen bin, ich bin einfach von meinen Gefühlen überwältigt, weil mich das an meine Kindheit erinnert."

Auch wenn er selbst nicht mehr antreten wird, ist Novak einfach froh, dass es einer seiner Landsmänner ins Finale geschafft hat: "Es waren ein paar emotionale Tage und ich will jedem danken, der das ermöglicht hat. Das Wichtige nach diesem Match ist, dass wir einen von uns im Finale haben."

Getty Images Filip Krajinovic bei der Adria Tour in Belgrad

Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev bei der Adria Tour

Getty Images Novak Djokovic bei der Adria Tour in Belgrad



