Joelina Karabas (20) will im Netz durchstarten! Seit einigen Jahren lebt die Blondine mit ihrer Mutter Daniela Büchner (42) und ihren vier Geschwistern auf Mallorca. Dort hatte die 20-Jährige vor, eine Ausbildung als Rezeptionistin in einem Hotel zu beginnen – der Lockdown in Spanien machte der Auswanderin allerdings einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hat die Beauty ganz andere Pläne: Wie Mama Danni, will auch Joelina als Influencerin arbeiten!

Durch die aktuelle Situation wird es offenbar langsam knapp in Joelinas Geldbörse. "Ich muss gucken, wie ich mein Auto finanziere", verriet die 20-Jährige in der aktuellen Folge von Goodbye Deutschland. Ständig bei ihrer Mama um Geld zu betteln, kommt für sie aber gar nicht erst infrage – die junge Frau will auf eigenen Beinen stehen! "Deswegen will ich schauen, ob ich was Kleines bei Social Media mache", erklärte sie.

Joelinas Mutter Danni kennt die Momente, in denen es in der Kasse eng wird, nur zu gut. Während ihres Aufenthalts im Dschungelcamp erinnerte sich die TV-Bekanntheit an ihren Alltag, bevor sie Jens kennenlernte. "Ich war Hartz-IV-Empfängerin jahrelang. Es war wirklich schwierig mit dem wenigen Geld", gestand die 42-Jährige.

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, Tochter von Daniela Büchner

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, bekannt durch "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit



