Daniela Büchner (41) spricht offen wie nie über die Zeit vor Jens (✝49)! Nachdem die Reality-TV-Teilnehmerin im Jahr 2015 ihren späteren Ehemann bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennengelernt hatte, sollte ihr Leben sich für immer verändern. Schon ein halbes Jahr später zog sie zusammen mit ihren drei Kindern zu dem Schlager-Star auf Mallorca – und war von da an auch in dem Reality-Format Goodbye Deutschland zu sehen. Zuvor lief ihr Leben jedoch alles andere als rund: Im Dschungelcamp offenbarte Danni jetzt, wie wenig sie hatte, bevor sie Jens begegnet ist.

Im Vieraugengespräch mit Busch-Kollege Sven Ottke schüttete die Influencerin ihr Herz aus – die harten Begebenheiten im Camp würden sie an schwere Tage erinnern. "Es gab mal Zeiten nach meiner ersten Scheidung, da musste ich zur Tafel gehen. Ich hatte wirklich nichts", stellte Danni klar und offenbarte dann: "Ich war Hartz-IV-Empfängerin jahrelang. Es war wirklich schwierig mit dem wenigen Geld." Der Grund für ihre Situation: Mit drei kleinen Kindern habe sich nicht richtig arbeiten gehen können. "Ich habe für fünf Euro die Stunde Toilette geputzt oder bei einer Eiseskälte auf dem Markt gearbeitet."

Sven zeigte sich sichtlich bewegt von Danielas Geschichte – und versicherte ihr: "Da kannst du stolz drauf sein!" Auch wenn die 41-Jährige sich durch diese Worte nicht trösten lies, die anschließende Umarmung seitens des Box-Champions schien zu helfen. Was sagt ihr zu Dannis Offenbarung? Stimmt ab!

ActionPress / Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

TVNOW Sven Ottke und Danni Büchner im Dschungelcamp 2020

