Prinz William (38) hatte allen Grund zur Freude! Am vergangenen Sonntag feierte das Mitglied der britischen Königsfamilie seinen 38. Geburtstag. Zur Feier des Tages teilte seine Frau Herzogin Kate (38) Schnappschüsse von dem "Geburtstagskind" und den gemeinsamen Kids. Williams Bruder Prinz Harry (35), der mit seiner Frau Herzogin Meghan (38) und Söhnchen Archie Harrison (1) seit einigen Monaten in den USA lebt, konnte dieses Jahr nicht vor Ort sein. Doch den Ehrentag seines Bruders ließ sich der Royal trotzdem nicht entgehen: Harry und Archie gratulierten William per Videocall!

"Harry rief William am frühen Morgen aus L.A. an, um ihm alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Und William sah Archie", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Für den überraschenden Anruf hatte sich das Duo offenbar abends Zeit genommen – während des Telefonats ging in London gerade die morgendliche Sonne auf, in Los Angeles war es derweil bereits sieben Stunden später.

Das Gespräch mit Harry blieb aber nicht die einzige Überraschung an diesem Tag. Von seinen beiden älteren Sprösslingen, Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (5), bekam William selbstgemalte Bilder geschenkt. Sohnemann Prinz Louis (2) trällerte seinem Papa ein Geburtstagsständchen. Und von seiner Liebsten Kate wurde der 38-Jährige mit seinem Leibgericht, einem Steak, verwöhnt.

Getty Images Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Dezember 2018

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids, Oktober 2016



