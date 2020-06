Royale Geburtstagsfreuden in Großbritannien! Prinz William (38) feiert am heutigen Sonntag seinen 38. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass machten William und Kate (38) ihren Fans bereits eine große Freude – der Grund: Sie veröffentlichten ein zuckersüßes Familienfoto von Papa William und den drei gemeinsamen Kindern, Prinzessin Charlotte (5), Prinz Louis (2) und Prinz George (6), im Netz. Daraufhin erreichten William zahlreiche Glückwünsche seiner Fans. Jetzt schließt sich auch Queen Elizabeth II. (94) der Schar von Gratulanten an: Die britische Monarchin gratuliert ihrem Enkel auf Social Media!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie wurde jetzt ein Schnappschuss der beiden Royals geteilt, der einen besonders schönen Moment festhält. Auf diesem Foto sitzt die Queen neben ihrem Enkel William und strahlt über beide Ohren – und auch der Bruder von Prinz Harry (35) sieht überglücklich aus. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Herzog von Cambridge", ließ die 94-Jährige dem zukünftigen Thronfolger zukommen.

Doch die Geburtstagswünsche kommen nicht nur aus den Reihen der Royals. Etliche Fans gratulierten William unter dem aktuellen Beitrag. "Alles Gute! So ein wundervolles Bild", "Möge dein Tag voller Glück und Freude sein", und auch "Ich sende meine Liebe nach England", lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare auf Social Media.

Getty Images Prinz William

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Kate und Prinz William



