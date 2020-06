Diese Neu-Mama könnte nicht glücklicher sein! Für Ann-Kathrin (30) und Mario Götze (28) startete am 5. Juni ein ganz neuer Lebensabschnitt: Sie konnten ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seither könnten die frischgebackenen Eltern vor Stolz platzen – und das zeigen sie auch gerne mit regelmäßigen Updates auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun konnte Mama Ann-Kathrin wieder mal gar nicht anders, als ihr kleines Baby bildlich festzuhalten – und ihren Fans damit mitzuteilen, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle aufgeht!

Mit den Clips in ihrer Instagram-Story dürfte die Blondine bei dem einen oder anderen Follower einen kleinen Zuckerschock ausgelöst haben: So präsentierte sie zuerst Söhnchen Romes Mini-Füßchen und -Händchen in einem Auto-Kindersitz, anschließend zeigte sie ihn liegend beinahe in ganzer Pracht. Auf einem Panda-Babytuch schlummerte der kleine Fratz friedlich im grauen Strampler, hielt sich die Hände vor den Mund und gluckste dabei völlig zufrieden. Ann-Kathrin strich ihrem Liebling dabei immer wieder durch die braunen Haare auf dem Köpfchen. "So besessen von seinen Haaren und den Dino-Geräuschen", schrieb das Model zu den Aufnahmen.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Ann-Kathrin erstmals zu Wort und berichtete, wie sie und ihr Mann sich mit der neuen Elternaufgabe fühlen: "Wir genießen unsere Zeit mit dem kleinen Rome. Wir sind einfach überwältigt und unheimlich glücklich", gab sie ebenfalls auf dem Foto- und Videoportal preis.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze und Baby Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Rome, Sohn von Ann-Kathrin und Mario Götze



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de