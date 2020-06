Was sind Felix von Jascheroffs (37) nächsten Schritte nach der Trennung? Im März dieses Jahres wurde überraschend bekannt, dass das GZSZ-Gesicht nicht mehr mit seiner Frau Bianca zusammen ist. Dabei hatten sie sich erst ein paar Monate zuvor bei einer romantischen Feier auf den Malediven zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Nun gehen die Eheleute getrennte Wege. Doch wollen sie ihr Liebes-Aus auch mit Scheidungspapieren untermauern?

"In Deutschland geht so was ja nicht von jetzt auf gleich. Man muss ja erst ein Trennungsjahr einhalten. Wir werden einfach sehen, was die Zeit bringt, aber wir hängen uns jetzt nicht darauf auf", erklärt der Schauspieler im Bild-Interview. Beide würden gerade versuchen, ihr Leben ohne den anderen zu verbringen. Bianca sei mittlerweile auch schon ausgezogen. Dass die Zeit nach dem Beziehungsende alles andere als leicht war, macht der 37-Jährige ebenfalls klar: "Natürlich haben mich die letzten Monate aus den Socken gehauen. Gar keine Frage."

Auch Bianca gab nach den Trennungs-News einen kleinen Einblick und sprach mit Bunte über die Hintergründe: "Es hat nicht funktioniert. Wir haben gekämpft und es noch eine Weile probiert, aber Anfang März habe ich schweren Herzens unsere Ehe beendet." Damit offenbarte sie auch: Die Entscheidung ging von ihr aus!

Instagram / felixvjascheroff Felix und Bianca von Jascheroff im November 2018

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Schauspieler

Instagram / felixvjascheroff Bianca und Felix von Jascheroff bei ihrer Hochzeit

