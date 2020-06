Sie bringt ihre Fans noch um den Verstand! Jennifer Frankhauser (27) klagte in der Vergangenheit immer mal wieder über scheiternde Diätversuche. Nicht zuletzt machte ihr die Fettverteilungsstörung Lipödem einen Strich durch die Rechnung. In den vergangenen Monaten legte sich die Influencerin für eine Absaugung des kranken Fettes unters Messer – und krempelte zusätzlich ihren Lifestyle komplett um! Da Ergebnis: Jenny ist mittlerweile in Topform – und das zeigt sie nun auf einem ganz schön heißen Schnappschuss!

Auf Instagram präsentierte Jenny nun ihre Kehrseite – und die kann sich sehen lassen! Vor einem Glas-Balkon-Geländer posierte die Brünette ziemlich sexy und setzte ihre knackige Kurven-Silhouette ganz gekonnt in Szene. Lediglich mit einem knappen, schwarzen Badeanzug bekleidet gab sie ihren Followern einen großzügigen Blick auf ihren durchtrainierten Allerwertesten plus XS-Taille preis. "Die Hater können weiter hassen", schrieb sie dazu ganz selbstbewusst.

Tatsächlich kann sich Jenny mittlerweile über einen Gewichtsverlust von 16 Kilogramm freuen. Während sie sich bei ihren beiden OPs jeweils 2,5 Kilo Fett entnehmen lassen hat, speckte sie durch gesunde Ernährung und Sport weitere elf Kilo ab, wie sie Promiflash verriet. "Mein Startgewicht lag bei 78 Kilogramm. Ich wiege jetzt 62 Kilogramm", plauderte sie aus.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juni 2020

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de