Nanu, hat es Oliver Pocher (42) etwa schon wieder auf Michael Wendler (48) abgesehen? Dieses Jahr begann eigentlich sehr schön für den Schlagerstar: Seine Liebste Laura (19) kaufte ihm einen gigantischen Pick-up-Truck der Marke Ram und hielt die Übergabe in einem jetzt schon legendären Video fest. Das parodierten unter anderem Oli und seine Frau Amira (27) und traten damit eine wahre Wendler-Veräppelungswelle los. Zuletzt vertrugen sich die beiden eigentlich, spätestens seit einem Männertagsausflug mit jeder Menge Alkohol. Aber der Blondschopf kann es nicht lassen: Für seine Late-Night-Show schlüpfte der Comedian in die Rolle eines Autoverkäufers und versuchte angeblich, das XXL-Auto vom Wendler zu verkaufen!

In einer neuen Folge Pocher – gefährlich ehrlich! will der Komiker in einem Autohaus in Koblenz aushelfen und die wegen der Gesundheitskrise gesunkenen Verkaufszahlen ankurbeln. Gesagt, getan: Schon die erste Kundin bekommt angeblich eine Probefahrt mit dem Auto des "Egal"-Interpreten: "Wir nennen ihn nur noch den 'Wendler Ram'! Das ist er, das ist das Original", preist der gebürtige Hannoveraner das Fahrzeug stolz an. Ob er das sicherlich hochpreisige "Wendler-Mobil" auch tatsächlich verkauft kriegt, wird wohl erst in der Sendung heute Abend zu sehen sein.

Weil Oliver allerdings "immer noch einen drauflegen" muss, ist seine Frau Amira nicht immer begeistert über seine Aktionen, wie sie im gemeinsamen Podcast Die Pochers hier! über den Humor ihres Gatten erklärte. Er wisse schlichtweg manchmal nicht, wann genug sei. Dennoch stellte die gebürtige Österreicherin klar, dass sie ansonsten recht gut mit seiner Art klarkomme, mit der er bei anderen gern auch mal aneckt: "Ich habe mich noch nie für ihn geschämt. So habe ich ihn kennengelernt und ich liebe ihn, so wie er ist."

Instagram / wendler.michael Laura Norberg und Michael Wendler in Cape Coral im Juni 2020

Instagram / wendler.michael Oliver Pocher und Michael Wendler

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher

