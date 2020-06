Kann Amira (27) über Oliver Pochers (42) Gags lachen? Der Komiker polarisiert immer wieder mit seinen Witzen und seiner offenen Art. Vor allem, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt, kommt er bei vielen nicht gut an und steht häufig in der Kritik. Dennoch hat der Comedian auch eine große Fanbase hinter sich stehen – und dazu zählt auch seine Ehefrau. So kommt die Beauty mit dem Humor ihres Partners klar…

In dem Podcast Die Pochers hier! klärte Amira die Frage, wie sie mit dem Humor von Oli klarkommt: "Ich komme eigentlich ganz gut zurecht damit." Die 27-Jährige sei in dieser Hinsicht nicht sonderlich empfindlich und könne auch selbst über fast alles Witze machen. Dennoch hat sie auch ihre Grenzen: Oft habe sie Schwierigkeiten mit seiner Art, da er einfach nicht wisse, wann genug sei. "Du musst immer noch einen drauflegen", meinte sie zu ihrem Ehemann.

Dass sie immer hinter ihrem Liebsten steht, machte sie schon in einem Gala-Interview deutlich. Ob bei seinen skurrilen Let's Dance-Auftritten, dem Internet-Battle mit Michael Wendler (47) oder der aktuellen Influencer-Debatte – Amira stärkt ihm den Rücken. "Ich hab Oli schon als Freddie Mercury (✝45), als Britney Spears (38), als Prolet mit Po-Ritze gesehen – aber ich habe mich noch nie für ihn geschämt. So habe ich ihn kennengelernt und ich liebe ihn so, wie er ist", offenbarte sie.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2020

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2019 in Velbert

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Model



