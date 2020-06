Anna Heiser (30) hat offenbar genug von Michael Wendler (48) und seiner Laura! Seit dem Streit mit Oliver Pocher (42) ist das Paar in den Medien präsenter als je zuvor. Momentan erlangen sie vor allem durch ihre anstehende Hochzeit große Aufmerksamkeit. Sowohl letztere als auch die Vorbereitungen zur Eheschließung lassen sie vom Fernsehen begleiten. Doch mit der kleinteiligen Berichterstattung rund um das Leben der zwei können sich einige Menschen nicht anfreunden. Dazu gehört auch Anna: Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin ist von Laura und Michaels Schlagzeilen überaus genervt.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 30-Jährige, dass kein Tag ohne irgendwelche neuen Infos von dem "Egal"-Interpreten und seiner Gattin vergehen würde: "Solange die glücklich sind, ist alles ok, aber diese Badehosengeschichte oder dass er so viel zugenommen hat... Das interessiert mich nicht." Sie wisse zwar, dass sie diese Nachrichten nicht lesen müsse: "Aber die Sachen sind ja überall", fuhr Anna fort. Gegen die zwei persönlich scheint sie aber nichts zu haben: "Ich freue mich für die. Ich hoffe, dass sie bald eine glückliche Familie sein werden, aber bitte verschont mich."

Auch wenn Laura und Michaels Nachrichten der Neu-Namibierin wohl ziemlich auf den Wecker gehen, kann sie die Situation offenbar nachvollziehen: "Ich weiß, dass auch über uns viel Unsinn geschrieben wird, was die Leute auch überhaupt nicht interessiert und die sich wahrscheinlich genauso drüber aufregen, aber das ist tatsächlich so, dass wir nichts dafür können."

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Juni 2020

ActionPress Michael Wendler und Laura Norberg im März 2020 in Köln

