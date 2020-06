Bei Michael Wendler (47) geht Liebe wohl durch den Magen! Schon seit einiger Zeit ist der Schlagersänger glücklich mit Laura Müller (19) zusammen. Ihr machte er im April sogar einen Heiratsantrag. Doch nicht nur daran erkennt man, dass Micha aktuell richtig glücklich ist, denn offenbar sorgte die Liebe bei ihm auch für gesteigerten Appetit! Erst kürzlich gab er bekannt, innerhalb des vergangenen Jahres 14 Kilo zugelegt zu haben – und denen wollte er eigentlich den Kampf ansagen. Etwa vergeblich? Michael gab nun ein Abnehm-Update!

Der Wendler hat sich auf Diät gesetzt und seine Ernährung radikal umgestellt. Seine Follower lässt er an seinem Kampf gegen die Kilos selbstverständlich teilhaben. "Heute ist der Tag der Wahrheit, heute stelle ich mich mal wieder auf die Waage", kündigte der 47-Jährige in seiner Instagram-Story an. Mutig stellte er sich also auf die Waage und betrachtete anschließend mit Entsetzen die Anzeige. "Ach, du Scheiße, 98,6 Kilo! Ich habe 100 Gramm zugenommen. Obwohl ich nur jeden Tag Salat gegessen habe. Wie geht denn das?", stößt er schockiert hervor. Das Fazit von der Salatpleite? "Eine Woche ist vergangen und ich habe zugenommen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen!", stellte er fest.

Laut Angaben des Sängers sei seine Verlobte an diesem Schlamassel schuld! "Ich habe so viel zugenommen, weil ich glücklich bin. Ich habe mal gehört, man nimmt nur dann zu, wenn man glücklich ist", folgerte der "Egal"-Interpret im RTL-Interview. Weil er Laura so sehr liebe und mit ihr Zeit verbringen wolle, seien seine Fitnesseinheiten auf der Strecke geblieben.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Juni 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Juni 2020

Anzeige

ActionPress Michael Wendler im Februar 2020 in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de