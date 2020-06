Floyd Mayweather Jr. (43) darf sich über Zuwachs in seinem Schuhregal freuen! Seit einigen Jahren zählt der ehemalige Profiboxer zu einer absoluten Legende der Sportbranche. Neben dem Boxen hat der US-Amerikaner aber auch eine große Schwäche für Kleidung und Schuhe. Im vergangenen Jahr kam es zu einem spontanen Treffen mit dem deutschen Designer Leandro Lopes der gleichnamigen Luxusmarke – dabei gönnte sich der Boxring-Star neue, rund 27.000 Euro teure Treter. Mit Promiflash plauderte der Marketing-Chef Mohamad Sharif über den besonderen Verkauf an Floyd!

"Gemeinsam mit Leandro Lopes war ich auf dem Weg nach Los Angeles", erinnerte sich Sharif gegenüber Promiflash. Dort hatte das Duo geplant, Urlaub zu machen. Doch als die beiden erfuhren, dass Floyd in einem Boxclub in Las Vegas abhing, war für den Modeexperten die Mission klar: "Ich bring uns zu ihm, ich muss es versuchen, jetzt sind wir so nah dran!" Tatsächlich bekamen die Designer die Chance, mit Floyd zu sprechen und präsentierten ihm ihren neuen Schuh aus Pythonleder mit Diamantbesatz für 26.900 Euro. "Floyd zögerte nicht lange, er wollte den Schuh unbedingt und sofort haben", verriet Sharif. Neben dem Schuh schlug Floyd auch noch bei einer Weste zu, zahlte glatte 30.000 Euro und schenkte den Männern fast weitere 3000 Euro Trinkgeld.

Auch nach dem Kauf stehen Sharif, sein Geschäftspartner und Floyd auf bestem Fuße. "Dieses Treffen war so positiv, dass wir sogleich auf Floyds Geburtstagsfeier eingeladen wurden", erläuterte Sharif. Als Floyd für seine Buch-Promotion in Deutschland war, verbrachten die Männer zwei weitere Tage zusammen. Für die Zukunft erhoffen sich Leandro und Sharif nun eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Boxlegende.

Privat Floyd Mayweathers Diamantenschuhe aus echtem Schlangenleder

Privat Mohamad Sharif, Floyd Mayweather Jr. und Leandro Lopes in Los Angeles

Privat Mohamad Sharif und Floyd Mayweather

Privat Floyd Mayweather und Mohamad Sharif



