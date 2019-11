Es sah eigentlich so aus, als würde Box-Superstar Floyd Mayweather Jr. (42) seinen makellosen Kampfrekord nie wieder gefährden wollen: In 50 Profikämpfen blieb der Box-Superstar ungeschlagener Sieger – und hat sich selbst stolz zum "besten Boxer aller Zeiten" ernannt. In seiner Karriere wurde er Weltmeister in fünf verschiedenen Gewichtsklassen. Doch seinen Hunger nach Kampf scheint der US-Amerikaner noch immer nicht verloren zu haben: "Money" Mayweather kündigte für das nächste Jahr ein Mega-Comeback an.

Auf Instagram gerieten die Boxfans außer Rand und Band: Floyd Mayweather Jr. postete ein Foto von sich im Box-Outfit und schrieb dazu: „Ich komme 2020 aus dem Ruhestand zurück“. In einer blauen Boxhose mit Schlangenmuster und bandagierten Händen, präsentierte sich der 42-Jährige in Topform. Auch in seinem letzten offiziellen Boxduell in Las Vegas, im August 2017 gegen den UFC-Star Conor McGregor (31), hat der "Pretty Boy" mit dem eisernen Sixpack hart durchgegriffen: Der Box-Gigant besiegte seinen Kontrahenten in der zehnten Runde durch technischen Knockout - und soll dafür anschließend satte 200 Millionen Dollar kassiert haben.

Steigt der früher zu den bestverdienenden Sportlern der Welt zählende Mayweather vielleicht bald sogar in ein Martial-Arts-Oktagon? Vorerst wahrscheinlicher ist ein weiterer Kampf gegen einen bekannten UFC-Fighter oder ein Rematch gegen Conor. Ein Insta-Foto allerdings zeigt Floyd mit Dana White, dem Präsidenten des Mixed-Martial-Arts-Veranstalters UFC.Und der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 1996 schrieb dazu vielsagend, dass beide wieder zusammenarbeiten würden – um der Welt 2020 ein neues spektakuläres Event zu präsentieren.

floydmayweather Box-Profi Floyd Mayweather Jr. 2019

Getty Images Floyd Mayweather Jr. trifft Tenshin Nasukawa bei einem Show-Kampf 2018

floydmayweather Floyd Mayweather Jr. und Dana White 2019

