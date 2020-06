Katja Krasavice (23) blickt auf ihre schwere Zeit als Teenager zurück. In ihrer gerade erschienen Biografie "Bitch Bibel" widmet die YouTuberin vor allem ihrer Schulzeit einen großen Part. Denn genau den Hate, den die freizügige Netz-Bekanntheit auch heute noch online kassiert, flog ihr als Jugendliche persönlich um die Ohren. Welche heftigen Ausmaße das Mobbing damals wirklich hatte, offenbarte Katja nun erstmals in ihrem Buch!

Schon als 13-Jährige eckte Katja wegen ihrer freizügigen Art an, heißt es in Bitch Bibel. Da sich die Blondine schon damals fast komplett nackt auf SchülerVZ und Co. präsentierte, wurde sie auf dem Schulhof regelmäßig zum Gespött. Ein Tiefpunkt dieser dunklen Zeit war ein Ausflug an einen Weiher in Leipzig mit vermeintlichen Freunden der Netz-Beauty. Sie warfen Katja ins Wasser und tunkten sie mehrere Male unter! "Ich fühlte mich unfassbar bloßgestellt. Wie ein begossener Pudel stand ich da und weinte. Mein Make-up tropfte mit den Tränen um die Wette, während ich mir anhören musste, dass ich mich doch nicht so anstellen solle, denn mit dem XL-Zinken hätte ich ja schließlich auch im tiefsten Gewässer haifisch-like überlebt", erzählt sie in der Biografie. Es habe Phasen gegeben, in denen sie nicht mal mehr einen Partner für ein Schulprojekt gefunden habe – niemand wollte etwas mit ihr zu tun haben.

Doch statt sich von den Hatern unterkriegen zu lassen, lebte Katja ihren Lifestyle noch provokanter aus. Das endete schlussendlich darin, dass die Rapperin sogar der Schule verwiesen wurde: "Am Ende stellte mich der Rektor vor die Wahl: Entweder zöge ich mich in Zukunft anständig an und lüde keinerlei sexy Bilder mehr hoch oder ich müsse die Schule verlassen. Nicht eine Sekunde dachte ich daran, mich anzupassen." Der Erfolg gibt Katja bis heute recht – denn genau wegen ihrer Art ist sie inzwischen deutschlandweit bekannt.

Instagram/katjakrasavice Katja Krasavice, April 2020

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im März 2020

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Schnee



