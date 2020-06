Pietro Lombardi (28) war auch schon früher auf Social Media kein Kind von Traurigkeit! Der DSDS-Sieger von 2011 ist mittlerweile seit knapp vier Jahren solo – seit die Ehe mit Sarah (27) in die Brüche ging. Aber bevor sich das einstige Castingshow-Pärchen kennengelernt hat, dürfte in Sachen Flirten bei Pie ziemlich die Post abgegangen sein: Jetzt verriet der "Phänomenal"-Interpret, wie er sich vor einigen Jahren auf der Plattform SchülerVZ ausgetobt hat!

Gruscheln, Anstupsen und Co. sind für den 28-Jährigen keine Fremdworte, wie er im Interview in der YouTube-Show World Wide Wohnzimmer mit den Zwillingen Benni und Dennis Wolter zugab. "Wir haben gehört, du warst ein richtiger Playboy auf SchülerVZ", wurde Pietro direkt gefragt – woraufhin der mit einem Grinsen antwortete: "Das waren geile Zeiten, ich vermisse diese Zeiten echt. Aber es war immer schon wie heute ein Konkurrenzkampf mit den Likes." Schließlich resümierte er: "Ich fand, unsere Jugend war einfach geil."

Was genau damals im Netz ablief, behielt der Vater von Alessio Lombardi (5) – ganz der Gentleman – zwar für sich. Aber dass seine vornehmlich weiblichen Fans heutzutage gerne mal mit eindeutigen Angeboten zu ihm kommen, gab er preis: "Ich bin auf Konzerten und dann haben wir noch eine Autogrammstunde danach und dann flüstert mir schon die eine oder andere ins Ohr: 'In welchem Hotel bist du? Was geht gleich? Hast du Bock?'" Allzu oft dürfte er aber auf solche Fan-Fragen nicht eingehen, denn der Bühnenstar ist kein klassischer One-Night-Stand-Typ, wie er betonte.

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Thomas Burg / ActionPress Pietro Lombardi im April 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger



