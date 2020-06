So liebevoll sorgt Pietro Lombardi (28) sich um seine kleine Schwester! Der DSDS-Sieger von 2011 ist ein Familienmensch durch und durch. Vor allem sein Sohn Alessio (5) ist sein Ein und Alles. Andere Familienmitglieder hält Pie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch nun ließ er sich zu seltenen Worten über seine Schwester Sara hinreißen und präsentiert sich auch dabei von seiner fürsorglichen Seite.

Im Interview mit dem YouTube-Kanal World Wide Wohnzimmer verriet Pie, dass auch seine jüngere Schwester Sara musikalisch sei. "Meine Schwester darf zwar Musik machen, aber ich will gar nicht, dass sie in dieses Business reinkommt. Für ne Frau ist es nicht so...", erzählte der 28-Jährige kopfschüttelnd und erklärte: "Sie darf zwar ihre Songs releasen und alles, aber es ist nicht einfach. Du hast mit vielen dreckigen Menschen zu tun, das sag ich dir ganz ehrlich."

Pietro spricht aus Erfahrung: Zu Beginn seiner Karriere habe er absolut keine Ahnung vom Showgeschäft gehabt und sei an die falschen Leute geraten. Heute glaubt er, von seinem damaligen Manager finanziell ausgenommen worden zu sein. Eine Erfahrung, die er seinem Geschwisterchen offenbar ersparen möchte...

