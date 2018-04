Seine Follower feiern ihn auf Social Media! Pietro Lombardi (25) hat sich seit seiner Teilnahme beim Castingformat DSDS im Jahr 2011 eine riesige Fanbase aufgebaut. Auf seinem Instagram teilt der Sänger regelmäßig private Momente mit seinen Anhängern – sei es ein süßer Moment mit Sohn Alessio (2) oder eine witzige Situation mit einem Kumpel. Sein aktuelles "Projekt" ist ein Gesanges-Battle zwischen seinen beiden Geschwister, das der 25-Jährige auf seinem Account dokumentiert.

Im direkten Vergleich treten seine Schwester Sara und sein Bruder Marco gegeneinander an, um zu beweisen, wer das größere Gesangestalent von ihnen ist. Nachdem Pietros Schwester eine gefühlvolle Akkustikversion des Justin Bieber-Hits "2U" zum Besten gab, machte Bruder Marco ihr eine krasse Kampfansage: "Sara, was soll ich sagen? Ich habe gerade dein Video gesehen, richtig katastrophal. Man merkt einfach, du bist zittrig, du bist ängstlich in der Stimme. Du musst das mehr trainieren. Schau mich an als Vorbild." Und dann legte er auch schon los und trällerte leidenschaftlich – wenn auch ziemlich schief – "Shape of You" von Ed Sheeran (27),

Für Pietro ist sein Bruder ganz klar der Sieger. In seiner Instagram-Story schreibt der "Senorita"-Interpret: "Marco Lombardi, Nummer 1. Der Junge macht mich fertig. Für mich bist du eigentlich der Sieger." Natürlich ist das nur ironisch gemeint, denn zu der Darbietung seiner Sis schreibt der DSDS-Sieger: "Mega gesungen".

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

Instagram / marcolombardi90 Marco Lombardi

Patrick Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Kinderhospiz Charity Summer-Event in Groß-Gerau

