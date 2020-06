Große Überraschung bei Davide Tolone und Siria Campanozzi! Die beiden Pforzheimer stellten bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe – allerdings ohne Erfolg: Die Auszubildende zur Friseurin trennte sich von ihm, nachdem er angeblich zu sehr fremdgeflirtet hatte. In der letzten Zeit haben sich jedoch die Hinweise gehäuft, dass zwischen den beiden wieder etwas laufen könnte. Vor wenigen Stunden teilte der Reality-Star sogar ein Bild, auf dem er mit einer Frau, vermutlich seiner Ex, Händchen hält. Jetzt ist es offiziell: Davide uns Siria sind wieder zusammen.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Brünette nun ein Video, das wohl mehr als offensichtlich sein dürfte: Ganz innig küssen sich die beiden an einem See. Auf Anfrage von Promiflash verriet Davide: "Nach langem Kämpfen und viel Trubel in letzter Zeit, kann ich bestätigen, dass ich wieder die Frau meines Lebens an meiner Seite habe und zwar Siria."

Davide hatte sich schon in den letzten Wochen sehr darum bemüht, seine Herzensdame wieder zurückzuerobern, nachdem sie von ihm enttäuscht wurde: Er überraschte sie beispielsweise bei einem TV-Auftritt mit einem riesigen Blumenstrauß oder zog Frauenklamotten an, um ihr seine Liebe zu beweisen.

Instagram / davidedondale Siria und Davide, "Temptation Island"-Teilnehmer

Collage: Instagram / davidedondale Collage: Davide Tolone, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi im RTL-Studio



