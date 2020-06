Serienfans aufgepasst! Seit das dritte Staffelfinale von "The Handmaid's Tale" die Zuschauer mit einem Cliffhanger zurückgelassen hat, warten die Fans sehnsüchtig auf Neuigkeiten der dystopischen Hit-TV-Show. Zwar wurde bereits vergangenen Oktober die Fortsetzung bestätigt, aber noch kein Detail zur Handlung an die Öffentlichkeit gelassen. Das hat sich nun geändert: Der erste Trailer zur vierten Staffel des Sci-Fi-Formats ist erschienen und gibt eine Kostprobe, wie es weitergehen wird!

Wie der erste einminütige Vorgeschmack verrät, geht es ebenso fesselnd weiter, wie die letzte bisher erschienene Episode abschloss. Darin wurde die Protagonistin Offred, gespielt von Golden-Globe-Preisträgerin Elizabeth Moss, schwer verwundet, als sie sich in einer Kamikaze-Aktion gegen das totalitäre Regime ihres Heimatlandes Gilead auflehnte. Glücklicherweise sehen Fans in dem Trailer, dass sie die waghalsige Tat überlebt! Und nicht nur das – sie scheint nun sogar eine Revolution anzetteln zu wollen. "Ich kann mich nicht ausruhen. Wir alle verdienen etwas Besseres. Der Umbruch wird nicht leicht werden, aber dieser Krieg wird sich nicht von selbst gewinnen", sagt sie in dem Clip.

Fast noch besser als die Bestätigung, dass Offred lebt, ist die Ankündigung eines ungefähren Erscheinungsdatums von "The Handmaid's Tale". Dieses wird am Ende des Trailers preisgegeben und verspricht die vierte Staffel für das Jahr 2021. Bleibt die Produktion dem bisherigen Schema treu, dann könnte die langersehnte Fortsetzung im April erscheinen.

Anzeige

ActionPress Alexis Bledel bei der "The Handmaid's Tale"-Premiere von Staffel zwei in Hollywood im April 2018

Anzeige

ActionPress Elizabeth Moss bei der "The Handmaid's Tale"-Premiere von Staffel zwei in Hollywood im April 2018

Anzeige

Getty Images Elizabeth Moss bei einem Event in Savannah im Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de