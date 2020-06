Wer ist die Hollywood-Berühmtheit, die auf dem niedlichen Schnappschuss als Kind zu sehen ist? Auf dem Schwarz-Weiß-Foto erkennt man ein äußerst gut gekleidetes Mädchen. In einem stilvollen Mantel, darunter einem Kleidchen mit Handschuhen und einer ungewöhnlichen Kopfbedeckung – nämlich einer OP-Haube – blickt es in die Kamera. Und nun anschnallen bitte: Bei dem kleinen Frechdachs handelt es sich um keine Geringere als die legendäre US-Schauspielerin Sharon Stone (62)!

Mit ihrem Posting auf Instagram wollte sich die Blondine bei allen Ärzten und Pflegekräften bedanken, die zurzeit im Akkord arbeiten. "Ich möchte nicht, dass jemand denkt, ich hätte keine Erfahrung in der Krankenpflege. Vielen Dank an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens", schrieb sie zu dem Throwback-Pic. Doch damit nicht genug: Sharon legte vor wenigen Tagen mit einem ähnlich lustigen Foto nach. Auf diesem ist die Hollywood-Ikone, die vor allem seit ihrer Rolle in dem Thriller "Basic Instinct" mit Erotik und Eleganz in Verbindung gebracht wird, als Teenager mit Hornbrille und in einem hochgeschlossenen Pullover bei einer Theateraufführung zu sehen. Ihr Kommentar dazu: "Und hier bin ich in 'The Sound of Music'".

Ihre Fans zeigten sich mehr als verblüfft über die Aufnahmen und konnten kaum glauben, dass das wirklich die heute 62-Jährige sein soll. "Ohne Mist... Bist das wirklich du?", fragte ein Follower. Ein anderer Fan bejubelte die Postings: "Ich liebe deine Kinder-Fotos. Sie sind einfach toll!"

Getty Images Sharon Stone, Februar 2020

Instagram/sharonstone Sharon Stone als Teenager

Instagram/sharonstone Sharon Stone, 1965



