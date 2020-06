Yves-Len Unser schwebt im absoluten Familienglück! Ende vergangene Woche teilte der The Mole-Finalist seinen Fans diese süße Nachricht mit: Er und seine Partnerin Vanessa Stella sind am Donnerstag zum ersten Mal Eltern geworden und durften ihre kleine Prinzessin Younaija-Èliana auf der Welt willkommen heißen. Nun gab der frischgebackene Vater seinen Usern ein weiteres Update: Er ist mit seiner kleinen Familie bereits wieder zu Hause!

Angekommen in den eigenen vier Wänden schoss der Bartträger auch ein Familienselfie und präsentierte es seinen Followern auf Instagram. Dazu verfasste er rührende Zeilen. "Ich werde dich immer beschützen und [...] mein Bestes mitgeben auf deinem eigenen tapferen Lebensweg", versprach er seinem Schatz. Er werde für sie da sein, wenn sie hinfalle und nicht alleine aufstehen kann. "Ich liebe dich wahnsinnig, meine Tochter", fügte er liebevoll hinzu.

In seinem Beitrag konnte der Frankfurter gar nicht mehr damit aufhören, von seinem Töchterchen zu schwärmen. "Wenn sie auf meiner Brust liegt, fühlt es sich an, als ob die Sonne direkt in meinem Herzen aufgeht! Die Zeit bleibt stehen und alles um dich herum verschwimmt", beschrieb er seine Vatergefühle.

