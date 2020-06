Ist Yves-Len Unser ein schlechter Verlierer? Nach sieben Wochen wurde am vergangenen Mittwoch endlich der Sieger bei The Mole gekürt. Im Finale musste sich das Männermodel gegen seine beiden Mitstreiter Martin Borgmeier und Colleen Schneider behaupten. Letztendlich musste er sich dann dem rothaarigen Golfprofi geschlagen geben und landete auf dem zweiten Platz. Gönnt Yves seinem Konkurrenten den Sieg im Nachhinein?

Gegenüber Promiflash erweckt der gelernte Mechaniker allerdings überhaupt nicht den Eindruck, ein schlechter Verlierer zu sein und steckt seine Niederlage offenbar ziemlich gut weg. "Klar, hat er es verdient! Ich gönne es ihm auch von tiefstem Herzen", erklärt er im Interview. Schließlich habe er selbst auch die Chance gehabt, die Show am Ende für sich zu entscheiden.

In der letzten Folge wurde nach langem Rätselraten der Maulwurf enttarnt. Colleen gab sich letztendlich als "The Mole" zu erkennen. Doch wie schaffte es die Studentin, die Spiele in der Sendung zu sabotieren? Einige Tricks hatte sie tatsächlich angewendet, so verriet die Kölnerin im Promiflash-Interview beispielsweise: "Bei der zweiten Aufgabe habe ich mich als die Beschreibende wählen lassen, deswegen war es einfach, zu sabotieren, und ich habe ihnen die falschen Lamas beschrieben."

