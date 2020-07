Was für ein niedlicher Anblick! Der The Mole-Finalist Yves-Len Unser ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater geworden. Er und seine Partnerin Vanessa Stella haben ihre kleine Tochter Younaija-Èliana auf der Welt willkommen geheißen. Seitdem teilt der frischgebackene Papa süße Aufnahmen von sich und seiner Prinzessin. Auch jetzt gab der Frankfurter seinen Followern ein weiteres Update – und das aus der Badewanne.

Auf Instagram postete das Model den intimen Schnappschuss von sich und seinem Sprössling, wie sie kuschelnd gemeinsam ein Bad genießen. Während er über beide Ohren in die Kamera grinst, scheint die Kleine es sich auf seiner Brust gemütlich gemacht zu haben und schläft ganz entspannt. "Was ich dir geben kann, ist mein Bestes für dich, so lange ich auf Erden weile, und dir jede Sekunde diese bedingungslose Liebe schenken!", widmete Yves seinem Töchterchen rührende Zeilen zu dem Foto-Beitrag.

Die Fans des 29-Jährigen kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. "Oh ja, Yves, das ist so süß, genießt es, ihr seid so eine tolle Familie", freute sich ein User unter dem Beitrag. Einem Follower sei aufgefallen, dass das Baby viel und ruhig schläft, was der gelernte Mechaniker in den Kommentaren mit einem "ja" bestätigte.

Instagram / yvesunser Yves-Len Unser in Dresden im Mai 2020

Instagram / yvesunser Yves-Len Unser mit seiner Familie, Juni 2020

Instagram/yvesunser Yves-Len Unser, Januar 2020

Wie findet ihr das Vater-Tochter-Gespann auf dem Bild? Richtig putzig! Das ist mir eigentlich egal… Abstimmen Ergebnis anzeigen



