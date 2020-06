Jetzt ist es auch schon so weit! Erst vor wenigen Stunden überraschte der The Mole-Finalist Yves-Len Unser seine Fans im Internet mit einer besonders süßen Nachricht: Die Entbindung seiner kleinen Tochter hatte begonnen. Doch schon kurze Zeit später ist auch diese große Hürde genommen, denn das Baby ist bereits auf der Welt: Yves und seine Partnerin sind zum ersten Mal Eltern geworden!

In einer Instagram-Story teilte Yves seinen Fans jetzt mit, dass seine Freundin Vanessa die Geburt überstanden hat. "Hallo Younaija-Èliana", hieß er das Baby auf der Welt willkommen und verkündete seiner Community auch direkt den Namen des kleinen Mädchens. Sein Töchterchen sei um 16:54 zur Welt gekommen, lautet es in dem Post. Dabei sei dieses Erlebnis für die jungen Eltern besonders emotional gewesen. "So weinen mussten wir", berichtete das Model.

Seine Fans dürfen sich auch direkt über das erste Babyfoto freuen. Denn wer genau hinschaut, kann die kleine Younaija-Èliana am rechten Rand des Schnappschusses erkennen. "Wir melden uns bald!", verriet Yves bereits mit einem Post. Es bleibt also abzuwarten, wann der "The Mole"-Teilnehmer seinen Fans das nächste Mal einen Einblick in seinen neuen Alltag als Papa gewährt.

Instagram / yvesunser Yves-Len Unser, "The Mole"-Kandidat

Instagram / yvesunser Yves-Len Unser, "The Mole"-Kandidat

Instagram/yvesunser Yves-Len Unser, Juni 2019



