Happy Birthday! Reality-TV-Star Kris Jenner (64) hat schon so einiges in ihrem Leben erreicht. Nicht nur ist sie eine ultra-erfolgreiche Geschäftsfrau, Teil einer angesagten und langlebigen Serie, sondern auch stolze Mama und Managerin von sechs Kindern. Den Geburtstag ihrer drittältesten Tochter Khloé Kardashian (36) hat die Unternehmerin nun mit einem rührenden Post im Netz zelebriert. Das schreibt der US-Star in seinem Beitrag.

Mit einem gemeinsamen Schnappschuss von Kris selbst, Khloé und ihrer Tochter True Thompson (2) gratuliert die TV-Bekanntheit seinem "außergewöhnliches Häschen" zu seinem Ehrentag. "Ich bin über alle Maßen stolz auf dich, denn du bist die liebevollste, fürsorglichste und großzügigste Seele. Und du besitzt ein Lächeln, das jeden Raum erhellt, den du betrittst", schwärmt die gebürtige Kalifornierin. Sie schreibt weiter, dass das Geburtstagskind immer alle anspornt, und der beste Cheerleader sei, den sich irgendjemand wünschen könne.

"Ich danke dir, dass du mein Leben so bereicherst und so ein großer Teil meines Herzens bist", betont Kris weiter. Scherzhaft erklärt sie außerdem, dass, bevor sie es vergesse, der frischgebackenen 36-Jährigen noch sagen wolle: Sie sei absolut umwerfend – von innen und außen.

Getty Images Kris Jenner auf einer Gala in Santa Monica im Februar 2020

Getty Images Khloé Kardashian und Kris Jenner bei einem Event in L.A. im Dezember 2014

Getty Images Kris Jenner bei den People's Choice Awards in Santa Monica im November 2019

