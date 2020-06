Neue Woche, neues Babybauch-Update von Sarah Harrison (29)! Die megaerfolgreiche Influencerin erwartet aktuell ihr zweites Kind. Anfang Februar machten die einstige Bachelor-Beauty und ihr Ehemann Dominic Harrison (28) bekannt, dass nach Mia Rose (2) endlich wieder ein Baby unterwegs ist. Wie schon in ihrer ersten Schwangerschaft hält Sarah ihre Fans auch während der zweiten detailliert auf dem Laufenden. Rechtzeitig zu ihrem Wochenwechsel präsentierte sie im Netz jetzt ihre enorme Babywölbung!

Nur in einen Bikini gekleidet steht Sarah auf ihrem neuesten Instagram-Post in einer geöffneten Glastür und grinst überglücklich. Ihr Bauch ist dabei selbstverständlich nicht zu übersehen. Dazu schreibt die bald zweifache Mutter zufrieden: "Immer wieder sonntags, Wochenwechsel!" Wie ihre Hashtags verraten, ist Sarah aktuell in der 35. Woche angekommen. Und mittlerweile kann es die 29-Jährige kaum noch erwarten, ihr zweites Töchterchen in den Armen zu halten.

In gut einem Monat soll die kleine Dame also bereits zur Welt kommen. Sarah, Domi und Mia nutzen das jetzt noch einmal aus, um das letzte Mal vor der Geburt in den Urlaub zu fahren. Relativ spontan haben sich die Harrisons dazu entschieden, mit dem Auto nach Kroatien zu düsen, um noch mal richtig auszuspannen, bevor sie schon bald zu viert sind.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Februar 2020



