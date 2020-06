Ist Julitas (21) Babyplanung bereits abgeschlossen? Die YouTuberin ist 2018 zum ersten Mal Mama einer Tochter geworden. Vater der kleinen Mila ist ihr damaliger Freund Aurel. Das Paar ist allerdings inzwischen getrennt und die Influencerin neu verliebt. Julita und ihr neuer Partner Florian Thiele sind Anfang Juni nun sogar stolze Eltern eines Sohnes namens Leonard geworden. Aber wollen sie nach Kind Nummer zwei weiteren Nachwuchs haben?

In einem 19-minütigen Q&A-Video auf YouTube geben die zweifache Mama und der Neu-Papa auf die Frage eine ganz klare Antwort ab: Ja! Nur wann es so weit sein wird, das haben die beiden Turteltauben noch nicht beschlossen. "Wir haben uns jetzt gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht zu lange warten, weil wir es nicht gut finden, wenn wir dann zwei größere Kinder haben und dann wieder ein ganz kleines", erklärt Florian mithilfe von Julita. Denn die Netz-Stars wünschen sich, dass ihre Kids zusammen gleichzeitig dieselben Erfahrungen beim Erwachsenwerden machen.

Die beiden betonen allerdings, dass ihre Follower in diesem und im nächsten Jahr nicht mit weiteren Babys rechnen brauchen. "Also ich möchte meinem Körper jetzt auf jeden Fall erst einmal eine Pause gönnen, weil ich irgendwann auch wieder einen kleinen Schluck Wein trinken will", erzählt Julita voller Vorfreude.

